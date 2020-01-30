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النصر يشتري عقد الغنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض أعلن نادي النصر السعودي شراء عقد خالد الغنام من صفوف القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن اللاعب سينضم إلى الفريق بعقد يمتد لـ5 مواسم. وأوضح النصر أن نجم المنتخب السعودي الأولمبي وقع على عقد انتقاله رسميا أمس.



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