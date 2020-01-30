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الهجوم بلا هوادة.. سلاح الهلال لتجاوز أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض يرمي الهلال وصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثقله عندما يحل ضيفا على أبها في المحالة، ضمن الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ويدخل الفريق اللقاء بعد فقدانه الصدارة لحساب النصر، حيث سيكون سلاحه «الهجوم بلا هوادة» في أعقاب تعثره بالتعادل السلبي أمام الشباب، وبعدما توقف رصيده عند 32 نقطة، لكنه يبقى الأقوى هجوما بواقع 42 هدفا، ولم يتعرض إلا لخسارة واحدة كانت أمام غريمه العاصمي النصر. في المقابل يأمل صاحب الأرض في تكرار الصورة الإيجابية التي ظهر بها مطلع الموسم عندما خسر من الهلال برباعية مقابل هدفين، وكسب المستوى، ويود الفريق الذي يحتل المركز الثامن تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما حقق 7 انتصارات وخسر 6 مرات، ويعد دفاعه أضعف من هجومه، حيث استقبل 24 وسجل 22 ويمتلك 23 نقطة.



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