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التعاون طريق الحزم للخروج من دائرة الخطر

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التعاون طريق الحزم للخروج من دائرة الخطر
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- بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يسعى الحزم لتجاوز آثار خسائره المتتالية عندما يستضيف مساء اليوم فريق التعاون ضمن الجولة الـ16، أولى جولات الدور الثاني.

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يملك الحزم 15 نقطة تضعه في المركز الـ13، حيث كان آخر فوز حققه على حساب ضيفه الأهلي في الجولة الثامنة، ومنذ ذلك الوقت لم يحقق أي انتصار، حيث تعرض لخسائر عدة، آخرها أمام الوحدة في الجولة الماضية بـ5 أهداف مقابل هدف.

أما التعاون فوضعه أفضل بكثير من الحزم، يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، والذي يملك 33 نقطة، ويعاني الفريق من التفاوت في النتائج، حيث حقق 7 نقاط في آخر أربع جولات.

يذكر أن آخر ثلاث مواجهات انتهت بالتعادل الإيجابي، كما لم يسبق للحزم تحقيق أي فوز على التعاون في دوري المحترفين، حيث كان آخر فوز حققه في دوري الدرجة الأولى عام 2005.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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