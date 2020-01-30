شكرا لقرائتكم خبر

الرائد المتطور يهدد بزيادة أوجاع الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يمني الرائد نفسه بزيادة أوجاع الاتحاد وتحقيق فوز مهم عندما يستضيفه عند الـ 8:15 من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة في افتتاحية القسم الثاني من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

تعد المواجهة مختلفة عن مواجهة الدور الأول التي خسرها الرائد بـ 3 - 1، بعدما تحسنت مستوياته الفنية وتطور أداؤه، وأصبح ينظر إلى المراكز الأربعة المتقدمة بعد أن جمع 26 نقطة في نهاية الدور الأول وضعته سادسا للدوري، وهو رقم تاريخي له طيلة مشاركته في الدوري. وتحوم الشكوك حول مشاركة نجمه المغربي جلال الداودي بعد إصابته في لقاء الأهلي الماضي الذي خسره الفريق بصعوبة بهدفين لهدف.

في المقابل يحاول الاتحاد أن يستعيد هيبته ويوسع الفارق بينه وبين فرق المؤخرة، حيث يقبع في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، بعد تعاقده مع الهولندي تين كات، إلى جانب تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بالتونسي أنيس البدري الذي يغيب بسبب إصابته، والإيفواري ويلفريد بوني، وسيعود إليه لاعبه المحوري عبد الإله المالكي بعد انتهاء فترة إيقافه.

وما زال الاتحاد يبحث عن نفسه، حيث خرج متعادلا على أرضه أمام الصاعد حديثا العدالة بهدف لمثله، ويريد أن يعوض ذلك أمام الرائد المتطور.