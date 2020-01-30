اخبار الرياضه

الاتحاد السكندرى يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

عقب الهدف حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة من خلال الضغط علي لاعبي الاتحاد السكندري والاعتماد علي سرعات صلاح محسن وحسام حسن مهاجم الفريق الأزرق ، الا ان محاولات سموحة انتهت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

 

بدأ طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري ، وتضمن تشكيل الاتحاد السكندري كل من :

 

Advertisements

عماد السيد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي السيد سالم وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان ، وفي الوسط نور السيد ومانجا واكوي ، وفي الهجوم احمد رفعت وخالد قمر ورزاق سيسيه.

 

فيما اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمباراة اليوم ، والذي ضم كل من :

 

الهاني سليمان في حراسة المرمي ، ويوسف ديوب وصلاح محسن ورجب نبيل واحمد حمص وحسام حسن وشريف رضا ومحمد كوفي ومحمد طلعت واحمد أبو الفتوح وخالد عبد الفتاح.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا