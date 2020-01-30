شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتقدم على سموحة بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

عقب الهدف حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة من خلال الضغط علي لاعبي الاتحاد السكندري والاعتماد علي سرعات صلاح محسن وحسام حسن مهاجم الفريق الأزرق ، الا ان محاولات سموحة انتهت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

بدأ طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري ، وتضمن تشكيل الاتحاد السكندري كل من :

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عماد السيد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي السيد سالم وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان ، وفي الوسط نور السيد ومانجا واكوي ، وفي الهجوم احمد رفعت وخالد قمر ورزاق سيسيه.

فيما اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمباراة اليوم ، والذي ضم كل من :

الهاني سليمان في حراسة المرمي ، ويوسف ديوب وصلاح محسن ورجب نبيل واحمد حمص وحسام حسن وشريف رضا ومحمد كوفي ومحمد طلعت واحمد أبو الفتوح وخالد عبد الفتاح.