شكرا لقرائتكم كاف يعلن انسحاب منتخب موريشيوس للصالات من أمم أفريقيا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يشارك منتخب مصر فى البطولة ويواجه أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائى يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير.

قال الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى فى بيان رسمى بعد انسحاب موريشيوس، تم إلغاء جميع المباريات التي شارك فيها منتخب موريشيوس ليترك المجموعة الأولى تضم ثلاثة فرق فقط هم المغرب وغينيا الاستوائية وليبيا.

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أشار الكاف إلى أنه تم إلغاء جميع المباريات التي شاركت فيها موريشيوس ، حيث غادرت المجموعة الأولى بثلاثة فرق هي المغرب ، غينيا الاستوائية وليبيا.

الجدير بالذكر أن منتخب موريشيوس انسحابه من مواجهة ليبيا في ثاني مبارياتهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وفقا لمصادر ليبية أكدت أن انسحاب موريشيوس يأتي بسبب إقامة البطولة بمنطقة متنازع عليها، في إشارة منه إلى الصحراء المغربية.

وكان منتخب موريشيوس حل بديلا لجنوب أفريقيا في المجموعة الاولي الذي أعلن انسحابه هو الاخر من البطولة لذات السبب، وخسر منتخب موريشيوس مباراته الأولي في البطولة أمام غينيا الاستوائية.