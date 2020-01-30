شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تحط الرحال فى السودان قبل مواجهة الهلال.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتضم بعثة الأهلي المتجهة للسودان 21 لاعبا، هم : شريف أكرامي ، حسام عاشور ، أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، ايمن أشرف ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، علي معلول ، حسين الشحات ، محمود كهربا ، جونيور أجاي ، وليد سليمان ، محمد مجدي أفشة ، ياسر أبراهيم ، محمد هاني ، مروان محسن ، على لطفي ، آليو ديانج ، محمود متولي ، آليو بادجي وجيرالدو ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام بطل السودان للتأهل لدور الثمانية في البطولة.

أكد السفير حسام عيسى السفير المصري لدى السودان أنه لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي فى أم درمان اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في مواجهة حاسمة ضمن الجملة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قال السفير المصري في تصريحات إذاعية ، أن الجانب السوداني أظهر تجاوبا كاملا وتعاونا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن التقى بالمسئولين بالداخلية السودانية ومدير قطاع الطوارئ ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير شرطة أم درمان واتفقوا على وضع خطة تأمين لبعثة الأهلي منذ وصولهم اليوم وحتى مغادرتهم للبلاد، وتشمل هذه الخطة توفير 4 سيارات تأمين وأفراد قوات خاصة ستكون مصاحبة للبعثة في كل تنقلاتها.

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كشف السفير المصري في السدوان، أنه قام بزيارة نادي الهلال بصحبة كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالأهلي وكان في استقبالهم د. أشرف الكاردينال رئيس النادي، والذي رحب بوفد الأهلي بشدة وتم الاستجابة لكافة طلبات الأهلي وشاهد عبد الحفيظ وعدلي الملعب الذي سيتدرب عليه الفريق غدا وتم الاستجابة لطلبهم بأن يكون موعد التدريب في نفس موعد المباراة يوم السبت، كما حرص مسؤولي الهلال على تنفيذ طلبات الأهلي الخاصة بفندق الإقامة.

شدد السفير حسام عيسى أن المتحدث بإسم القوات المسلحة السودانية، أصدر بيانا منذ ساعات أكد على أن بعثة الأهلي كاملة ستكون في حماية القوات المسلحة السودانية، وأنها مباراة بين أشقاء، وأصدرت وزيرة الشباب والرياضة أيضا بيان أخر أكدت على نفس المعنى، فكل المواقف في منتهى التعاون، ونتمنى أن يكون اللقاء على مستوى الناديين.