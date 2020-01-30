شكرا لقرائتكم نادي الفيحاء يجدد عقد بامسعود لموسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي يوم الخميس تجديد عقد لاعبه أحمد بامسعود لمدة موسمين.

وذكر الفيحاء عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن بامسعود جدد عقده الخميس في حضور رئيس النادي عبدالله أبانمي.

يذكر أن بامسعود قد وقع للفيحاء في منتصف 2018 لمدة 3 سنوات، مما يعني أن اللاعب سيبقى في الفريق حتى عام 2023.

ويحتل الفيحاء المركز الحادي عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.