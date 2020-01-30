شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعاقد مع الفلسطيني حمدان لاعب الأهلي و بيراميدز السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى نادي طنطا التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب النادي الأهلي و بيراميدز السابق على أن يتم قيده فى قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة فى بطولة الدوري الممتاز.

كما تعاقد نادي طنطا مع محمد سعيد أوكا لاعب فريق وسط الداخلية و طلائع الجيش و الرجاء السابق و بتروجت الحالي لمدة موسمين ونصف.

أرسل مسئولو نادى طنطا عرضًا رسميًا لنادى وادى دجلة للحصول على خدمات عبد الرحمن بودى لاعب وسط فريق وادى دجلة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وكشف مصدر متطلع بوادى دجلة أنه من الأقرب إعارة "بودى" لصفوف طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل نهائى ورسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وافق اليونانى تاكيس جونيس على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.

وأعلن مسئولو وادى دجلة ضم الغانى رودنى أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

وحقق وادى دجلة نتيجة ايجابية بالتعادل مع الزمالك ايجابيا بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدوري، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.