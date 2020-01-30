شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف "ميدو" 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه ، وذلك لطرده خلال مباراة الفريق الفيومى أمام بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز التى انتهت بهزيمة المقاصة 1 / 3.

جاء إيقاف ميدو للاعتراض بشكل غير لائق على حكم مباراة فريقه السابق مصر المقاصة أمام بيراميدز مستخدما عبارات غير لائقة.

وكان مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة أعلن إقالة ميدو المدير الفنى للفريق، وذلك عقب الخسارة أمس أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى، حيث خاض المقاصة 14 مباراة فى الدورى مع ميدو خسر فى 7 مباريات وحقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 مباريات، ليحتل المركز الـ15 فى جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

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الإقالة التى تعرض لها ميدو هى الإقالة السادسة فى تاريخه التدريبى القصير، والذى يمتد إلى 6 سنوات فقط، حيث أعلن ميدو اعتزاله فى بداية موسم 2014 / 2015، وتولى تدريب الزمالك وقتها فى أول مهمة له وكان وقتها أصغر مدير فنى فى تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط.

ميدو تمت إقالته من كل الفرق التى تولى تدريبها وهى: الزمالك وتولى المهمة على فترتين وتمت إقالته فى الولايتين والإسماعيلى ووادى دجلة والوحدة السعودى وأخيرا مصر للمقاصة، وبهذا يكون تمت إقالة ميدو من 5 أندية فى 6 فترات تدريبية على مدار 6 سنوات فقط هى عمره التدريبى، وجميع الإقالات كانت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفرق التى يتولاها عدا نادى واحد فقط هو الوحدة السعودى، والذى تمت إقالته بسبب تجاوزه فى حق مشجع على مواقع التواصل الاجتماعى.