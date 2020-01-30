شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل السودان لمواجهة الهلال في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة السودان لمواجهة فريق الهلال في التاسعة من مساء بعد غد، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم بعثة الأهلي المتجهة للسودان 21 لاعبا، هم : شريف أكرامي ، حسام عاشور ، أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، ايمن أشرف ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، علي معلول ، حسين الشحات ، محمود كهربا ، جونيور أجاي ، وليد سليمان ، محمد مجدي أفشة ، ياسر أبراهيم ، محمد هاني ، مروان محسن ، على لطفي ، آليو ديانج ، محمود متولي ، آليو بادجي وجيرالدو ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام بطل السودان للتأهل لدور الثمانية في البطولة.