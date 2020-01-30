سوبر كورة يكشف تفاصيل ضم "تيفيز" لمنتخب الشباب في بطولة كأس العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، اللاعب حسن سيد عبد الحكيم الشهير بـ"تيفيز"، أحد المحترفين المصريين في تركيا، للانضمام لمعسكر شباب الفراعنة استعدادا لبطولة كاس العرب للشباب في السعودية.

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ويبدأ منتخب مصر مواليد 2001، مباريات في بطولة كأس العرب للشباب بالسعودية يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 وفلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدوري الـ 8.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودي للمشاركة في البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفني للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

ويلعب شباب الفراعنة البطولة في المجموعة الثالثة مع فرق السعودية وفلسطين والجزائر، وجاءت المجموعات كالتالي:

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المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: وضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن إدخال تعديل على نظام التصفيات الأفريقية، بحيث تقام بنظام الدورات المجمعة، بعد أن يتم تقسيم منتخبات القارة السمراء إلى مناطق جغرافية.

وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول مباشرة لبطولة الأمم الأفريقية في موريتانيا، وتقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي للكاف، يؤكد من خلاله رغبته في استضافة مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات لتقام مصر، وينتظر القرار.