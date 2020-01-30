ريال مدريد يحذر نجم فريقه

الخميس 30 يناير 2020

اجتمع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد الإسباني بمسئولي النادي الملكي خلف الأبواب المغلقة حسبما أوردت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من اللوس بلانكوس اليوم الخميس.



و أشارت ديفنسا إلى أن إدارة ريال مدريد سعيدة بالعمل مع يوفيتش بالرغم من عدم تسجيل الأهداف في أول مواسمه في صفوف النادي الملكي.

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نصيحة ليوفيتش لتجنب الخطر القادم في ريال مدريد

وأخبرت إدارة الريال يوفيتش في الاجتماع ألا يهتم بصافرات الاستهجان أو انتقادات بعض جماهير سانتياجو بيرنابيو في المدرجات، وأشارت الإدارة إلى أن ذلك يكون ضمن حملة ممنهجة من صحافة تعمل ضد مدريد.

وأشارت الإدارة ليوفيتش إلى أنه ينال ثقتها كاملةً وأن انتقاده، وتلقيه صافرات الاستهجان ليس بأمر جديد في النادي وحدث من قبل مع جاريث بيل، فينيسيوس جونيور وحتى كريستيانو رونالدو.

وطالب النادي الملكي اللاعب السابق لآينتراخت فرانكفورت الألماني باتخاذ الفرنسي كريم بنزيما قدوة له، حيث عاش الديك الفرنسي فترة معقدة في مرحلة التأقلم مع ريال مدريد قبل أن بدأ يغير واقعه و يتحول لسفاح أمام مرمى المنافسين بقمصان الميرينجي.