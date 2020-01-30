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نادي النصر يحسم صفقة جديدة 

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر يحسم صفقة جديدة  والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020

كشفت تقارير سعودية عن حسم إدارة نادي النصر السعودي لصفقة جديدة، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي النصر قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب وأمين بخاري حارس مرمى الاتحاد وخالد الغنام من القادسية.

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الدوسري ينتقل إلى النصر:

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات عقب نهاية مباراة النصر وضمك اليوم أن إدارة صفوان السويكت قد أنهت بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري، ويلعب الدوسري في خط الوسط ويبلغ من العمر “31 سنة” وسبق له اللعب في صفوف ناديي القادسية والهلال.

وأشار مراسل القنوات السعودية أن الدوسري أصبح لاعبًا نصراويًا ولم يجري اليوم تدريباته مع الفيصلي.

وفي سياق آخر؛ تعادل نادي النصر اليوم الخميس مع ضمك بهدف لمثله في الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين. ويحتل نادي النصر حالياً صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق النصراوي حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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