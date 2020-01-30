شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع برونو فيرنانديز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقّع النجم البرتغالى برونو فيرنانديز، اليوم الخميس، عقود الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى بعد تخطى الفحص الطبي قادمًا من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعلن نادى مانشستر يونايتد التعاقد مع برونو فيرنانديز بعد محاولات طويلة منذ بداية الموسم الجارى، ليصبح أولى الصفقات الشتوية للشياطين الحمر.

برونو فيرنانديز، وطبقًا لتقارير إنجليزية، رحل عن سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو، إلى جانب المكافآت المتعلقة بأداء اللاعب.

ووقّع متوسط الميدان الدولي البرتغالي على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف الموسم مع الشياطين الحمر مع إمكانية التجديد.

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ولعب فرنانديش (25 عاماً) 137 مباراة مع سبورتنج لشبونة وساهم في 63 هدفاً و52 تمريرة حاسمة.

وخاض فرنانديز 19 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرتغال وكان ضمن الفريق الذي توّج بطلاً ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفي أول تصريح له بعد التحاقه بيونايتد، قال فرنانديز: «تعلقي بمانشستر يونايتد بدأ حين كان كريستيانو رونالدو يلعب هنا، منذ ذلك الوقت وأنا مشجع كبير لهذا النادي العظيم».

وأضاف: «بالنسبة لي اللعب لمانشستر يونايتد شعور مذهل، لقد عملت كثيراً للوصول إلى هنا وأعد جماهير النادي بأنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على النجاح وحصد الألقاب».

وتابع: «أود ان أشكر سبورتنج على كل ما فعلوه من أجلي، وأشكر المدرب سولشاير والجميع في مانشستر على الثقة التي منحوني إياها».