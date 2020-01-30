شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل قائمة مباراة السوبر.. وشكوى لـ«كاف» بسبب ملعب المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن نادي الزمالك أرسل قائمة الفريق الكروي الأول لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، والمقرر إقامتها في الدوحة.

كما أرسل أيضًا شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يعترض من خلالها على خوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

واستبعد كارتيرون كلًا من خالد بوطيب ومحمود عبدالعزيز للإصابة.

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وجاء حارس الفريق العائد من الإصابة محمود «جنش» والمهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو على رأس قائمة الفريق التي جاءت كالتالي:

الحراس: عوّاد، جنش، أبوجبل، صبحي.

الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، محمد عبدالسلام.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد «زيزو»، يوسف أوباما، محمد حسن، محمد عنتر، كريم بامبو، إسلام جابر، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، أوناجم، شيكابالا، حازم إمام.

الهجوم: عمر السعيد، أحمد عيد، كاسونجو، مصطفى محمد.