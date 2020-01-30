شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: 5 فبراير قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية. ويشارك الأهلي والزمالك في مرحلة المجموعات (دور الـ 16) ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية. وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي عن إجراء مراسم القرعة في تمام السابعة من مساء الخامس من فبراير بفندق هيلتون بيراميدز جولف.

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