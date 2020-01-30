شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسودان: لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي في أم درمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عيسى، السفير المصري بدولة السودان، أنه لا يوجد أي قلق على بعثة الأهلي التي ستصل أم درمان، اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي على موعد مع الهلال السوداني، السبت المقبل، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

Advertisements

وقال السفير المصري، في تصريحات عبر أثير أون سبورت: «الجانب السوداني أظهر تجاوبًا كاملًا وتعاونًا كبيرًا، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن التقى بالمسؤولين في الداخلية السودانية ومدير قطاع الطوارئ ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير شرطة أم درمان، واتفقوا على وضع خطة تأمين لبعثة الأهلي منذ وصولهم اليوم وحتى مغادرتهم للبلاد».

وأضاف: «تشمل هذه الخطة توفير 4 سيارات تأمين وأفراد قوات خاصة ستكون مصاحبة للبعثة في كل تنقلاتها».

وكشف السفير المصري في السودان أنه قام بزيارة نادي الهلال بصحبة كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري بالأهلي، وكان في استقبالهم د. أشرف الكاردينال، رئيس النادي، الذي رحب بوفد الأحمر بشدة وتمت الاستجابة لكل الطلبات.