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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم الخميس 30/1/2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
أحمد مجدي
أسدل الستار على مباريات اليوم الخميس الموافق 30 يناير من الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهتي النصر وضمك، والاتفاق والوحدة.
وواصل النصر تصدره لترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بعد تعادله مع ضمك بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
بينما تقدم الاتفاق للمركز العاشر برصيد 20 نقطة عقب فوزه على الوحدة بنتيجة 3-1، ليتوقف رصيد الأخير عند 27 نقطة في المركز الرابع.
وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:
1- النصر برصيد 34 نقطة 2- الهلال برصيد 32 نقطة 3- الأهلي برصيد 29 نقطة 4- الوحدة برصيد 27 نقطة 5- التعاون برصيد 25 نقطة 6- الرائد برصيد 26 نقطة 7- الفيصلي برصيد 24 نقطة 8- أبها برصيد 23 نقطة 9- الشباب برصيد 22 نقطة 10 – الاتفاق برصيد 20 نقطة 11- الفيحاء برصيد 18 نقطة 12- الاتحاد برصيد 15 نقطة 13- الحزم برصيد 15 نقطة 14- الفتح برصيد 10 نقاط 15- العدالة برصيد 9 نقاط 16- ضمك برصيد 10 نقاط
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