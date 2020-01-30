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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي النصر يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
كشفت تقارير سعودية عن حسم إدارة نادي النصر السعودي لصفقة جديدة، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان نادي النصر قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب وأمين بخاري حارس مرمى الاتحاد وخالد الغنام من القادسية.
الدوسري ينتقل إلى النصر:
وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات السعودية الرياضية عقب نهاية مباراة النصر وضمك اليوم أن إدارة صفوان السويكت قد أنهت بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري، ويلعب الدوسري في خط الوسط ويبلغ من العمر “31 سنة” وسبق له اللعب في صفوف ناديي القادسية والهلال.
وأشار مراسل القنوات السعودية أن الدوسري أصبح لاعبًا نصراويًا ولم يجري اليوم تدريباته مع الفيصلي.
وفي سياق آخر؛ تعادل نادي النصر اليوم الخميس مع ضمك بهدف لمثله في الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل نادي النصر حالياً صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق النصراوي حتى الآن.
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