شكرا لقرائتكم سفير مصر بالسودان يزور ملعب الجوهرة الزرقاء قبل قمة الأهلي والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار السفير حسام عيسى، سفير مصر بالسودان، ملعب الجوهرة الزرقاء رفقة سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي وكان في استقبالهم أشرف الكاردينال رئيس الهلال الذي رحب بالأهلي في السودان وأكد متانة العلاقات بين الناديين الكبيرين بعيدا عن بعض التشنجات واكد ان كل مايجمع مصر والسودان لايستطيع احد ان يعكر صفوه خصوصا في الرياضة.

يحل النادي الأهلي، ضيفا ثقيلاً، على الهلال السوداني، في التاسعة مساء السبت، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويتواجد الأهلي والهلال، في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، يليه النجم والهلال بتسع نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة جعلته خارج المنافسة.

وتحمل موقعة السبت، بين الأهلي والهلال، أهمية كبيرة للفريقين، حيث أن بطل السودان، يحتاج إلى الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل لربع نهائي المسابقة، فيما يكفي الأحمر التعادل أو الفوز لبلوغ الدور ذاته.