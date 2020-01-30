شكرا لقرائتكم طوارئ فى وزارتى الرياضة والداخلية بالسودان قبل موقعة الأهلى والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقت وزيرة الشباب والرياضة بالسودان ولاء البوشي، عصر أمس، بوزير الداخلية الطريفي إدريس، لبحث الترتيبات الأمنية لمباراة السبت بين الهلال السوداني والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

يحل النادي الأهلي، ضيفا ثقيلاً، على الهلال السوداني، في التاسعة مساء السبت، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي والهلال، في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، يليه النجم والهلال بتسع نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة جعلته خارج المنافسة.

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وتحمل موقعة السبت، بين الأهلي والهلال، أهمية كبيرة للفريقين، حيث أن بطل السودان، يحتاج إلى الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل لربع نهائي المسابقة، فيما يكفي الأحمر التعادل أو الفوز لبلوغ الدور ذاته.

وتم الاتفاق في الاجتماع على توفير ترتيبات أمنية كافية للمواجهة بما يضمن خروجها في ثوب رياضي يعكس الوجه الحضاري للسودان.

وعقب الاجتماع أوضحت وزيرة الشباب والرياضة أن الغرض من اللقاء والترتيبات التي ناقشها ضمان سلامة الجميع، سيما في ظل الحضور الكبير المتوقع لدعم الهلال.

وأكدت البوشي ثقتها المطلقة في أن الجمهور السوداني سيؤدي دوره كما ينبغي وسيوفر أقوى درجات المساندة لممثل السودان وسيكون أكثر حرصا على الروح الرياضية وعكس الوجه المشرق للسودان وسلمية ثورته المجيدة.