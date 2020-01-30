شكرا لقرائتكم تعزيزات أمنية فى مطار الخرطوم استعدادا لاستقبال بعثة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مطار الخرطوم تعيزيات أمنية في استقبال بعثة الأهلي قبل مباراة السبت بين الهلال السوداني والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي، ضيفا ثقيلاً، على الهلال السوداني، في التاسعة مساء السبت، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويتواجد الأهلي والهلال، في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي وبلاتينيوم من زيمبابوي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة بـ 10 نقاط، يليه النجم والهلال بتسع نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بنقطة وحيدة جعلته خارج المنافسة.

وتحمل موقعة السبت، بين الأهلي والهلال، أهمية كبيرة للفريقين، حيث أن بطل السودان، يحتاج إلى الفوز والثلاث نقاط لضمان التأهل لربع نهائي المسابقة، فيما يكفي الأحمر التعادل أو الفوز لبلوغ الدور ذاته.