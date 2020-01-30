شكرا لقرائتكم البدري يحذر المتمردين بالطرد النهائي من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنايني التعامل بأسلوب أكثر حدة مع بعض اللاعبين المتمردين على المنتخب، وعلى رأسهم المحترفين المهددين بعدم الانضمام لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل.

ويواجه البدري حملة مضادة يقودها بعض اللاعبون الكبار في المنتخب، اعتراض على سياسته في اختيار القوام الأساسي للفراعنة وأساليب اللعب وتواضع النتائج، بجانب حملة أخرى ضد اتحاد الكرة.

وعلم "الخليج 365" أن عدد من اللاعبين المؤثرين في تشكيل المنتخب، ينوون الاعتذار عن الانضمام لمعسكر الفريق المقبل خلال شهر ماس.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره توجو في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كان 2021 بالكاميرون، والمقرر اقامتها خلال المعسكر المقبل في الفترة من 23 وحتى 31 مارس المقبل.

وقال البدري في اجتماعه مع أعضاء اتحاد الكرة أن المنتخب في غنى عن أي لاعب يتمرد مهما كان تأثيره، خاصة أن الاستحقاقات المقبلة لا تقبل التهاون في ظل وضعية الفريق الصعبة في التصفيات الأفريقية والاستعداد الجاد لتصفيات كأس العالم.

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وأبلغ المدير الفني للمنتخب مسئولي الجبلاية، أن أي لاعب يتمرد على المنتخب في الفترة المقبلة سيكون مصيره الطرد النهائي من تمثيل الفراعنة خلال ولايته مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الصدام بين اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب وبعض اللاعبين وعلى راسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتعادل المنتخب في أول جولتين في تصفيات كان 2021، وبات موقف المجموعة الآن هو تصدر جزر القمر برصيد 4 نقاط، وكينيا في المركز الثاني بنقطتين، بينما تحتل مصر المركز الثالث برصيد نقطتين أيضا، وتوجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبالنسبة لتصفيات كاس العالم، حل منتخب مصر في المجموعة السادسة برفقة أنجولا والجابون وليبيا، ويستهل مشواره في التصفيات خلال شهر أكتوبر المقبل.