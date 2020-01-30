شكرا لقرائتكم حمدالله ينقذ النصر من خسارة محققة أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من خسارةٍ محققة بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل بالمواجهة التي انتهت 1-1، واحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي بدأ هجومه مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو والذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من مواطنه نور الدين مرابط ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زعبة الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء ضمك بعدما كثف هجومه على مرمى النصر خلال العشر دقائق الأولى وتمكن مدافعه الجزائري فاروق الشافعي الذي ارتقى لعرضية مواطنه ابراهيم الشنيحي ليحول الكرة برأسه لتسكن شباك النصر.

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وحاول النصر العودة سريعاً وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله بيتروس ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه أحمد موسى هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثف النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه فهد الجميعة الذي حول عرضية زميله نور الدين مرابط برأسه إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي تصدى لها لتعود لمهاجم النصر فراس البريكان ويحولها برأسه إلا أن الحارس تألق مجدداً وتصدى للكرة.

وعند الدقيقة 90+7 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل للنصر عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله البرازيلي جوليانو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة ليبقى في الصدارة مؤقتاً وبفارق نقطتين عن الهلال الذي سيواجه مضيفه أبها على ذات الملعب، في حين ارتفع رصيد ضمك إلى 10 نقاط ليبقى في المركز الأخير.