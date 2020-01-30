شكرا لقرائتكم الاتفاق يحول تأخره إلى فوز على الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق الاتفاق 3-1 على نظيره الوحدة في إطار الجولة 16 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتقدم الوحدة بعد سبع دقائق عبر هجمة مرتدة حولها يوسف نياكيت من فوق حارس مرمى الاتفاق إلى داخل الشباك.

وبعد أربع دقائق نجح سوليمان داكارا في تعديل النتيجة بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هزاع الهزاع هدف الفوز في 51 وأتبعه سعيد الربيعي بالهدف الثالث في الدقيقة 94.

ووصل الاتفاق إلى 18 نقطة ليصعد للمركز العاشر، بينما توقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع.