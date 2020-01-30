شكرا لقرائتكم تشامبرلين: الأرقام القياسية لا تهمنا.. نريد اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أليكس أوكسليد تشامبرلين إن فريقه ليفربول يركز على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في 30 عاما بعدما مدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 40 مباراة متتالية بالانتصار 2-صفر على وست هام يونايتد الأربعاء.

وسجل أوكسليد تشامبرلين هدفه الثاني في البطولة هذا الموسم بعدما افتتح محمد صلاح التسجيل من ركلة جزاء في الشوط الأول ليحقق المتصدر الفوز 23 في 24 مباراة.

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وأبلغ موقع ليفربول الرسمي في الإنترنت :هذا بالتأكيد شيء رائع لكن الفرق لا تصل إلى مثل هذا الموقف وهذه الأرقام القياسية بالتفكير في تلك الأمور. هناك العديد من المباريات الصعبة أمامنا لذا يجب علينا الاجتهاد والقيام بما نفعله لتحقيق ما نريده في الدوري.

وأضاف :نريد مواصلة ذلك ولو جاءت الأرقام القياسية مع هذا فستكون مكافأة بسيطة لكن حقا لا يمكننا التفكير في تلك الأشياء.

ويستضيف ليفربول، الذي يبتعد في الصدارة بفارق 19 نقطة، منافسه ساوثامبتون صاحب المركز التاسع السبت.