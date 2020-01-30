"فيفا" يوافق على استقالة الاتحاد العراقي

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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس عن موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على الاستقالة الجماعية التي قدمها اعضاء مكتبه التنفيذي في 22 الجاري، وذلك ضمن اتفاق ابرم مع الدولي السابق عدنان درجال يقوم الاخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قدمها لدى المحاكم ضد الاتحاد.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العراقي المستقيل علي جبار لوكالة فرانس برس "تسلم قسم العلاقات الخميس رسالة من الاتحاد الدولي لتأكيد موافقته على استقالة اعضاء المكتب التنفيذي".

واضاف جبار "كما ابلغنا فيفا برسالته بان ملف استقالة اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي تم تحويله الى لجان تابعة الى الاتحاد الدولي لتصدر قرارات منتظرة بشان المرحلة المقبلة للاتحاد، وطلب فيفا تسمية احد الموظفين للتراسل معه في الفترة المقبلة في ما يتصل بعمل الاتحاد العراقي".

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واشترط الدولي السابق عدنان درجال، المقيم في قطر، للتنازل عن دعاوى قضائية سابقة، اثنتان ضد موظفين في الاتحاد العراقي يتهمهما فيها بحرمانه من دخول انتخابات الاتحاد الاخيرة، أن تصل الموافقة الرسمية من قبل "فيفا" على استقالة الاتحاد العراقي.

ويقضي امين سر الاتحاد العراقي صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير عقوبة السجن لعامين بسبب تلك الدعوة، كما يواجه رئيس الاتحاد العراقي ونائباه السابقان عبد الخالق مسعود وعلي جبار دعوة قضائية يتهمهما فيها درجال بالتلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد ويُنتَظر ان تبدأ اجراءات التنازل عنهما ايضا.

من جهته تحدث عضو الاتحاد العراقي المستقيل كامل زغير في اعقاب وصول تأكيد موافقة "فيفا"، عن الاستقالة الجماعية، كاشفا "الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي مع درجال ينص توجه الاخير الى المحاكم للتنازل عن كل القضايا القانونية وننتظر البدء بذلك الاسبوع المقبل".