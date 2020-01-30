رونالدو يكتسح الجميع بـ 200 مليون متابع عبر انستغرام

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أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول نجم في العالم في مختلف المجالات يصل إلى 200 مليون متابع عبر انستغرام، متفوقاً بذلك على نجوم ونجمات الفن والرياضة والمجتمع، وعلى رأسهم أدريانا جراندي التي يتابعها 172 مليون، ودواين جونسون الشهير بـ"الصخرة" والذي يحظى بمتابعة 169 مليون، ثم سيلينا غوميز ولديها 166 مليون، تليها كايلي جينز بـ 158 مليون.

وتظهر كيم كاردشيان سادسة ولديها 157 مليون متابع، والمفاجأة أن ليونيل ميسي المنافس التاريخي والأزلي لرونالدو يحتل المرتبة السابعة بـ141 مليون متابع، ثم بيونسيه 138 مليون متابع، ومجدداً يظهر نجم كروي وهو نيمار ولديه 131 مليون متابع، مما يؤشر إلى أن نجوم الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد ومعهم نجوم الفن هم الأكثر متابعة عبر انستغرام.

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900 ألف دولار للبوست

واستفاد النجم البرتغالي رونالدو من حضوره الكاسح عبر انستغرام، حيث يحصل على 900 ألف دولار عن كل صورة أو بوست دعائي ينشره عبر حسابه، ولا يوجد نجم في العالم يحقق هذا الدخل مستفيداً من شعبيته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبلغ دخل نجم اليوفي والبرتغال 48 مليون دولار العام الماضي مستفيداً من انستغرام، وهو دخل يفوق ما يحصل عليه سنوياً كلاعب كرة قدم في صفوف فريق اليوفي الإيطالي.