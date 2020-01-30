شكرا لقرائتكم خبر عن ادهم السلحدار: الإسماعيلي يبحث عن المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى عن سعادته بفوز فريقه على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الأسبوع الــ15 بمسابقة الدورى، مضيفا فى تصريحات عقب المباراة :”اثبتنا عكس مقولة البعض التى تزعم بأن الفريق يتألق عربيا فقط ، نلعب على تقديم أفضل النتائج بكل البطولات التى نشارك فيها”.

وواصل السلحدار :”هدفنا تحقيق مزيد من الانتصارات فى الفترة المقبلة من أجل الوصول للمربع الذهبى المؤهل بدوره للمشاركات القارية” ، مؤكداً أن اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم و أرى أن غياب التركيز فى بعض الفرص كان سيحسم المباراة لنا بنتيجة كبيرة ، فخر الدين بن يوسف مهاجم مميز وتواجده إضافة مميزة”.

فاز الإسماعيلي على ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ15 من الدوري الممتاز على ستاد الإسماعيلية ، ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع متساويًا مع الإنتاج الحربي سادس جدول الترتيب.

ودشن التونسي فخر الدين بن يوسف أول أهدافه في الدوري الممتاز بتسجيل هدف الفوز في المباراة التي شهدت عودة الإنتاج بالتعادل مرتين.

ارتكب عامر عامر خطأ فادح في التعادل مع كرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول إلتقاط الكرة بين يديه فإرتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.

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وتعادل معاذ الحناوي لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء بعدما سددها على يسار محمد فوزي الذي ذهب جهة اليمين.

واستطاع الإسماعيلي أن يتقدم من جديد عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء تولى باهر المحمدي تسديدها بإتقان في منتصف المرمى ولم يتمكن عامر عامر من التعامل معها بعدما ارتمى مبكرًا جهة اليمين.

واستطاع محمد رجب أن يتعادل لصالح الانتاج الحربي في الدقيقة 56 بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيسر برأسية رائعة عكس الاتجاه ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

وأعاد فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي إلى التقدم من جديد بعدما استغل خطأ دفاع الانتاج الحربي في التعامل مع كرة رائعة من محمد الشامي فسددها صاروخية في شباك عامر عامر بالدقيقة 69.