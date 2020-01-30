شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدوري ، وتضمن تشكيل الاتحاد السكندري كل من :

عماد السيد في حراسة المرمي ، امامه الرباعي السيد سالم وإسلام جمال ومحمود رزق ومحمود شعبان ، وفي الوسط نور السيد ومانجا واكوي ، وفي الهجوم احمد رفعت وخالد قمر ورزاق سيسيه.

فيما اعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه لمباراة اليوم ، والذي ضم كل من :

الهاني سليمان في حراسة المرمي ، ويوسف ديوب وصلاح محسن ورجب نبيل واحمد حمص وحسام حسن وشريف رضا ومحمد كوفي ومحمد طلعت واحمد أبو الفتوح وخالد عبد الفتاح.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري وسموحة علي ملعب حرس الحدود بالمكس، فى السابعة والنصف مساء اليوم، وهي مباراة (ديربي) الإسكندرية ويديرها طاقم تحكيم بقيادة عبد العزيز السيد.

Advertisements

فريق الاتحاد السكندري تغلب في مباراته الأخيرة على حساب طلائع الجيش بثلاثية دون رد بينما تعادل سموحة مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، بينما احتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 14 مباراة أيضاً.

وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل 16 هدفاً وعليه 11، فيما فاز سموحة فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 3 وأحرز 16 هدفاً وعليه 15.

ويعتبر محمود رزق وأحمد رفعت هما هدافي الاتحاد السكندري برصيد 4 أهداف لكلاً منهما، فيما يحتل حسام حسن صدارة هدافى سموحة برصيد 6 أهداف، ويأتي أحمد رفعت أفضل صانع أهداف فى صفوف الاتحاد بـ 5 "أسيست".



تشكيل الاتحاد السكندري