شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل قائمة السوبر الإفريقى والموقف النهائى بمؤتمر مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسؤولو الزمالك، قائمة الفريق الأبيض لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بسبب الإجراءات التنظيمية الخاصة بمواجهة الترجى التونسى، المُحدد لها يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا،

يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، للكشف عن موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى من عدمه حيث يناقش مجلس الزمالك المسألة خلال الفترة الحالية بشأن حسم موقف النادى الأبيض من المشاركة فى مباراة السوبر من عدمه فى قطر، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من قبل رفضه من قبل خوض المباراة.

وأكد مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة رفضه خوض مباراة السوبر أمام الترجى، فى قطر، حيث أكد أن ملف المباراة كاملة تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده".

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر غد السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.