شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فخر الدين بن يوسف يسجل أول اهدافه مع الاسماعيلي أمام الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي، في تسجيل أول اهدافه مع الدراويش أمام الانتاج الحربي في الدقيقة 69 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد الاسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري .

ويتقدم الاسماعيلي علي الانتاج الحربي 3-2 بعد هدف فخر بن يوسف .

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الجارية، وسبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز الفرنسى والترجى التونسى إضافة للاتفاق السعودى.

وشارك فخر الدين بن يوسف مع الاسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية .

وبدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى .. محمد فوزى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، وخط الهجوم .. محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف، وعلى مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مخلوف – محمد مجدى الجمل – محمد بيومى – شيلونجو – بيكيتى سيلفا.

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فيما بدأ الانتاج الحربي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: أحمد مجدي، محمود البدري، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي ، خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق، محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا ، خط الهجوم: محمد فييرا، محمد رجب، وعلى مقاعد البدلاء .. أحمد يحيى، أحمد دويدار، على فتحى، أحمد عفيفى، غنام محمد، علاء سلامة، باسم مرسى.

وقبل هذه المباراة ، يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف ، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً.