شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتلقى موافقة من أسوان على انتقال "الصباحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الاتحاد السكندرى موافقة من مسؤولى أسوان، بشأن انتقال محمد الصباحى جناح الفريق الأسوانى إلى زعيم الثغر، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى.

وبذلك سينهى فى الساعات الجارية مسؤولى الاتحاد السكندرى، الإجراءات الخاصة بالصفقة بعد انتهاء محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى من الاتفاق مع مجلس إدارة أسوان حول انتقاله إلى زعيم الثغر بداية من الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى وذلك فى صفقة انتقال نهائى وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على إنهاء الإجراءات الخاصة بالصفقة عقب التواصل هاتفياً مع وكيل أعمال اللاعب بلال نظير.

وتألق الصباحى مع أسوان فى مباريات الدورى هذا الموسم وأصبح محل اهتمام عدد كبير من أندية المسابقة قبل أن يحصل الاتحاد السكندرى بصورة نهائية على موافقة ناديه على انتقاله إلى صفوف النادى السكندرى فى ضوء العلاقات الجيدة مع أسوان ليكون الصباحى أحدث الوافدين لزعيم الثغر بعدما ضم الفريق أكثر من صفقة فى انتقالات الشتاء تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف وعلى رأسهم الصفقة المهاجم الليبى أنيس سالتو.

وستشهد الساعات الجارية، توقيع الصباحى على عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندرى بصورة رسمية عقب انتهاء زعيم الثغر من الحصول على موافقة ناديه وسيحصل الاتحاد على الاستغناء الرسمية الخاصة باللاعب لقيده ضمن قائمة الفريق تمهيدا لمشاركته فى المنافسات القادمة ويلتقى الاتحاد اليوم مع سموحة، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الاتحاد السكندرى عن مصالحة جماهيره بعد الخروج من البطولة العربية لصالح الاسماعيلى بالخسارة ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً ليصعد الدراويش إلى الدور القادم بينما ودع زعيم الثغر منافسات البطولة التى شارك فيها الأخير للموسم الثانى على التوالى.