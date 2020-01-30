شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. محمد رجب يتعادل للإنتاج الحربي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احرز محمد رجب لاعب الانتاج الحربي هدف التعادل لفريقه أمام الاسماعيلي في الدقيقة 56 ، في المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد الاسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري .

وتصبح النتيجة التعادل بين الاسماعيلي والانتاج الحربي 2-2 حتي الان .

يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف ، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً.

بدأ الانتاج الحربي المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: عامر عامر ، خط الدفاع: أحمد مجدي، محمود البدري، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي ، خط الوسط: إبراهيم عبدالخالق، محمود عادل، محمد عادل، موسى دياوارا ، خط الهجوم: محمد فييرا، محمد رجب، على مقاعد البدلاء .. أحمد يحيى، أحمد دويدار، على فتحى، أحمد عفيفى، غنام محمد، علاء سلامة، باسم مرسى.

Advertisements

فيما بدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى .. محمد فوزى ، وخط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، وخط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى، وخط الهجوم .. محمد الشامى – فخر الدين بن يوسف، على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مخلوف – محمد مجدى الجمل – محمد بيومى – شيلونجو – بيكيتى سيلفا.