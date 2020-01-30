بعد أول مشاركة مع الإتفاق.. أزارو يتحدث عن دعم جماهير الأهلي والعودة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد وليد أزارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي، أنه تلقى دعما كبيرًا من جماهير النادي الأهلي خلال فترة لعبه ضمن صفوف الفريق الأحمر.

وانضم أزارو لصفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من النادي الأهلي.

كما عبر أزارو في تصريحات عبر قناة السعودية الرياضية، عن سعادته بالدعم الذي تلقاه من جماهير الاتفاق السعودي في أول ظهور له مع الفريق.

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ولعب أزارو كبديل في فوز فريقه على الوحدة بنتيجة 3-1 بالجولة الـ16 من دوري المحترفين.

وعن إمكانية العودة لصفوف منتخب بلاده، قال أزارو: "أتمنى أن تكون فرصة للعودة ضمن صفوف المنتخب المغربي، ولكن ذلك سيكون وفقا لرؤية المدير الفني".

ورفع الاتفاق رصيده لـ20 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب بعد تحقيق هذا الفوز.