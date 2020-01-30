فخر الدين بن يوسف يقود الإسماعيلي للفوز أمام الإنتاج في أول ظهور محلي له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف الإسماعيلي فوزًا صعبًا أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مافسات بطولة الدوري.

المباراة التي استضافها استاد الإسماعيلية بدأت بتسجيل محمد هامش الهدف الأول في الدقيقة 6 مستغلاً خطأ عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ثم عادل معاذ الحناوي النتيجة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل باهر المحمدي للإسماعيلي بهدف في الدقيقة 29 من ركلة جزاء أيضًا.

وفي الشوط الثاني تعادل الإنتاج للمرة الثانية في الدقيقة 56 قبل أن يخطف الإسماعيلي هدف الفوز في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه فخر الدين بن يوسف الذي ضرب أول ظهور محلي له.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 21 في المركز السابع بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 21 في المركز السادس.