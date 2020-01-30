الزمالك يُرسل قائمته لمباراة الترجي إلى "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت فضائية الزمالك، مساء اليوم الخميس، إرسال مجلس إدارة ناديه قائمة فريقهم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مواجهة السوبر الأفريقي.

الزمالك كان قد اعترض في وقت سابق على إقامة مباراته أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي في قطر.

قناة الزمالك، نشرت على حسابها بموقع فيسبوك، تصميم كُتب عليه:"الزمالك يرسل للكاف قائمة مباراة السوبر الافريقي بغض النظر عن مكان إقامة البطولة".

ومن المقرر أن تستضيف قطر السوبر الأفريقي بين الزمالك ونظيره الترجي التونسي، شهر فبراير المقبل.

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وكان أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قال في تصريحات لفضائية الزمالك خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"نرفض خوض المباراة في قطر، هناك ظروفًا نراها وتهديدات مباشرة بالقتل للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة ولابد أن يصل الموضوع للاتحاد الأفريقي فالزمالك نادي كبير وعندما يصله تهديدات بالقتل والإيذاء البدني يصبح الأمر ليس بمزاجنا".

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم لايجدوا أي مشكلة في مواجهة الترجي ولكن ليس في قطر لذا يخاطبون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه بتوجيه رسالة لجماهير ناديه:"لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا".

وكان من المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الزمالك حال رفضه المشاركة في السوبر الأفريقي.