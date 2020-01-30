4 وصايا لمدرب الهلال قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير سودانية عن وصايا الفاتح النقر مدرب الهلال السوداني للاعبيه قبل مواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أخبار السودان" فإن الفاتح النقر عقد محاضرة فنية مع لاعبيه شرح خلالها بعض النقاط الهامة قبل مواجهة الأهلي، كما حذّر من بعض النقاط.

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وقالت الصحيفة إن مدرب الهلال حذر لاعبيه من ترك المساحات أمام لاعبي الأهلي، كما ركز على نقاط القوة الضعف في الفريق الأحمر.

وطالب النقر لاعبيه بعدم ارتكاب أي مخالفات قريبة من منطقة الجزاء، بجانب الضغط على خط وسط الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال أو التعادل على أقل تقدير لحجز بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه النجم والهلال في المركزين الثاني والثالث -على الترتيب- برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم جدول الترتيب بنقطة واحدة.