مران الزمالك.. تحصين اللاعبين من البعوض .. وعودة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

خاض الزمالك مرانه عصر اليوم الخميس في أنجولا؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أول أغسطس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

وبدأ مران الفريق بفترة إحماء بالجري لمدة خمس دقائق بعدها خضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أمير عبد العزبز المدرب المساعد بالفريق.

وانتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق في تدريبات الإحماء مع اللاعبين بعد غيابه أمس.

وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعب راحة أمس بسبب كدمه في الكاحل.

وحرص محمد أسامة طبيب الفريق على حمل كميات كبيرة من العصائر لمران الفريق؛ لارتفاع نسبة الرطوبة وحرارة الجو المرتفعة.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني فقرة فنية عباراة عن ثنائيات بين اللاعبين للعب الكرة من لمسة واحدة مرة بالقدم وأخرى بالرأس.

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واستخدم محمد أسامة طبيب الفريق رش لأقدام وأذرع اللاعبين للوقاية من لدغات البعوض داخل الملعب.

وأصدر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أوامره للاعبين بتناول كميات من المياه عقب كل فقرة من التدريبات بسبب ارتفاع الحرارة داخل الملعب.

وكان الجهاز الطبي قد اصطحب كميات من المياه والعصائر لتفادي الحرارة والرطوبة.

وأدى حراس مرمى الفريق تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس عبارة عن التصويب بالتبادل على الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي من مسافات قريبة.

وشهدت التدريبات تألق الثلاثي بشكل لافت للنظر استعدادًا لمواجهة أول أغسطس بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد ضمن في الجولة الماضية التأهل لدور ربع النهائي.