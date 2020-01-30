أمير مرتضى منصور: فيفا رفض شكوى جروس ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فرق الكرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لفريق القدم بناديه ضد الزمالك بحجة مسحقاته المتأخرة.

وكان مصدر مقرب من السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك، أنه بالفعل تقدم بشكوى ضد الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة.

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ورحل السويسري عن تدريب نادي الزمالك قبل نهاية دوري موسم 2018/2019، وبعد تتويجه مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"بالفعل جروس سبق وتقدم بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة، الأمر متعلق بمكافآة الكونفيدرالية ومستحقات أخرى تخص راتبه".

وكانت تقارير سعودية قد أشارت الى شكوى جروس لـ"فيفا" ضد الزمالك من أجل الحصول على 150 ألف دولار.