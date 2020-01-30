بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس اليوم 30-1-2020 في كاس ملك اسبانيا

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الخميس الموافق 30-1-2020 على ملعب الكامب نو، في لقاء دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا. في لقاء دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا. كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موعد مباراة برشلونة وليجانيس والقنوات الناقلة .. Advertisements ستنطلق مباراة برشلونة ضد ليجانيس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة. وستذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1. مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس اليوم بث مباشر ..



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