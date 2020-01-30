شاهد .. الاتفاق يفوز على الوحدة بثلاثية فى الدورى السعودى

حقق فريق الاتفاق فوزا هاماً على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد الامير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمدبن سلمان للمحترفين.
افتتح أهداف اللقاء لاعب الوحدة يوسف نياكاتى في الدقيقة ٧ من الشوط الاول، ليتعادل الاتفاق عن طريق سليمان دوكارا في الدقيقة ١١ من زمن اللقاء.
وفي الدقيقة ٥١ أحرز هزاع الهزاع هدف التقدم الثانى للاتفاق السعودى، فيما سجل الثالث للاتفاق سعيد اليامي فى الدقيقة ٩٣ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الاتفاق المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة، في حين يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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