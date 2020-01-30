مركز شباب دمياط الجديدة يستضيف منافسات دوري مراكز الشباب للصم

يستضيف مركز شباب دمياط الجديدة منافسات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 28 يناير الجاري حتي 5فبراير المقبل، بمشاركة محافطات (الشرقية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ودمياط).

ففي المباراة الإفتتاحية تغلب منتخب الشرقية للصم علي منتخب كفرالشيخ بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل منتخبا بورسعيد ودمياط سلبياً، بينما تغلب منتخب الإسماعيلية علي منتخب السويس بهدفين نظيفين في أولي جولات المجموعة، وفي الجولة الثانية تغلب منتخب الإسماعيلية علي منتخب الشرقية بهدف دون رد، وتغلب منتخب

كفر الشيخ علي منتخب دمياط.وفي الجولة الثالثة يلتقي منتخب السويس مع منتخب دمياط، ويلتقي منتخب الشرقية مع منتخب بورسعيد ويلتقي منتخب كفرالشيخ مع منتخب الإسماعيلية.ويلتقي في الجولة الرابعة من المجموعة منتخب السويس مع منتخب كفرالشيخ ويلتقي منتخب الإسماعيلية مع منتخب بورسعيد ويلتقي منتخب دمياط مع منتخب الشرقية، فيما يلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة منتخب الإسماعيلية مع منتخب دمياط ويلتقي منتخب الشرقية مع منتخب السويس ويلتقي منتخب بورسعيد مع منتخب كفرالشيخ.وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، وتختتم منافسات المجموعات بمحافظة مطروح مارس المقبل.ضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وتقام بمحافظة البحر الأحمر، بينما تضم المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وتقام بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية) وتقام بمحافظة مطروح.ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الاسكندرية مطلع أبريل2020 .