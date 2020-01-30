الإسماعيلي يضرب الإنتاج الحربي بثلاثية في لقاء مثير

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا على الانتاج الحربي بثلاثة أهدف مقابل هدفين بستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز في لقاء مثير رغم تفوق الدراويش في المرات الثلاثة وحسم أيضا الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. المرات الثلاثة وحسم أيضا الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. سجل ثلاثية الدراويش محمد هاشم وباهر المحمدي "ضربة جزاء" وفخر الدين بن يوسف في الدقائق 6 و29 و68 واحرز ثنائية الانتاج معاذ الحناوي"ضربة جزاء" ومحمد رجب في الدقيقتين 22 و55. بن يوسف في الدقائق 6 و29 و68 واحرز ثنائية الانتاج معاذ الحناوي"ضربة جزاء" ومحمد رجب في الدقيقتين 22 و55. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الدراويش الى 21 نقطة في المركز السابع وهو نفس رصيد الانتاج الحربي في المركز السادس.

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