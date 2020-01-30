مستند .. إف سي مصر يشكو طارق مجدي حكم لقاء بيراميدز عبر بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة نادي إف سي مصر، بياناً رسمياً اليوم الخميس، للتعليق على القرارات التحكيمية خلال مواجهة بيراميدز بالأمس في الجولة 15 للدوري،

والتي انتهت لصالح الأخير بثنائية لهدف.وتقدم إف سي مصر، بشكوى إلى الجبلاية، عبر بيان رسمي موجه إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تم فيه سرد عدد من الوقائع خلال المباراة تعرضوا فيها للظلم على حد وصفهم بأخطار تحكيمية سافرة بعيدة عن العدالة.