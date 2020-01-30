أصدر مجلس إدارة نادي إف سي مصر، بياناً رسمياً اليوم الخميس، للتعليق على القرارات التحكيمية خلال مواجهة بيراميدز بالأمس في الجولة 15 للدوري،والتي انتهت لصالح الأخير بثنائية لهدف.
وتقدم إف سي مصر، بشكوى إلى الجبلاية، عبر بيان رسمي موجه إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تم فيه سرد عدد من الوقائع خلال المباراة تعرضوا فيها للظلم على حد وصفهم بأخطار تحكيمية سافرة بعيدة عن العدالة.
وتتضمن البيان مايلي ...
كانت هذه تفاصيل خبر مستند .. إف سي مصر يشكو طارق مجدي حكم لقاء بيراميدز عبر بيان رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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