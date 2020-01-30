الزمالك يقترب من المشاركة في السوبر الإفريقي .. وأشرف زكي مرشح لرئاسة للبعثة

يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من الموافقة على خوض لقاء الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، والمقرر له 14 فبراير المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد خطاب الاتحاد الإفريقي

للعبة إلى إدارة الزمالك بضرورة إرسال النادي لقائمة اللاعبين التي ستشارك في المباراة.



ومن المنتظر أن يتولى أشرف زكي أمين صندوق نادي الزمالك

رئاسة بعثة الزمالك في قطر، بعد أن تم ترشيحه.



ويخوض نادي الزمالك اللقاء بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، بينما يشارك الترجي التونسي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.

كان مجلس إدارة الأبيض قد أبدى مؤخراً رفضه لخوض اللقاء، خشية تعرض البعثة لأي تهديدات هناك.