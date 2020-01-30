يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من الموافقة على خوض لقاء الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، والمقرر له 14 فبراير المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد خطاب الاتحاد الإفريقيللعبة إلى إدارة الزمالك بضرورة إرسال النادي لقائمة اللاعبين التي ستشارك في المباراة.
رئاسة بعثة الزمالك في قطر، بعد أن تم ترشيحه.
ومن المنتظر أن يتولى أشرف زكي أمين صندوق نادي الزمالك
ويخوض نادي الزمالك اللقاء بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، بينما يشارك الترجي التونسي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.
كان مجلس إدارة الأبيض قد أبدى مؤخراً رفضه لخوض اللقاء، خشية تعرض البعثة لأي تهديدات هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقترب من المشاركة في السوبر الإفريقي .. وأشرف زكي مرشح لرئاسة للبعثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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