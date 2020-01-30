زمالك 2004 يهزم الإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ ، علي الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب السلام الفرعي ، بالجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك محمود حسن ومحمود الدسوقي.

ويقود الفريق سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس ، وخالد عمران اداريا واشرف محمود اخصائي تأهيل.

الفريقين علي ملعب السلام الفرعي ، بالجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية للناشئين.أحرز هدفي الزمالك محمود حسن ومحمود الدسوقي.ويقود الفريق سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس ، وخالد عمران اداريا واشرف محمود اخصائي تأهيل.

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