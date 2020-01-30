صور.. المقاصة يهزم ايو سبورت بثلاثية ودية استعداداً لسموحة

فاز فريق الكرة بنادي مصر المقاصة على فريق ايو سبورت بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريق للقاء سموحة القادم بالدوري.
وسجل اهداف المقاصة الثلاثة ، كل من خالد أوتشو وأودو
وفي شوط المباراة الثاني دفع جمال عمر المدير الفني للمقاصة بعدد من التبديلات، وذلك في إطار رغبة الجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل المواجهة المنتظرة أمام سموحة والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري.
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