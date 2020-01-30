فيروس كورونا يؤجل انطلاقة الدوري الصيني الممتاز

قررت الصين، اليوم الخميس، تأجيل انطلاق منافسات موسم بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي أودى بحياة 170 شخصًا على الأقل.

في الوقت نفسه ذكرت سلطات رياضة السيارات أنها تراقب عن كثب تفشي الفيروس، حيث قد يؤدي هذا إلى إلغاء منافسات سباق الجائزة الكبرى الصيني في سباقات فورمولا1- في أبريل المقبل.

وتم تأجيل العديد من المنافسات الرياضية أو نقلها عقب تفشي أنتشار الفيروس.

وكان من المقرر أن تقام منافسات الدوري الصيني /سوبر ليج/ من 22 فبراير حتى 31 أكتوبر. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لأنطلاق الدوري.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر الاتحاد الآسيوي إن مباريات الأندية الصينية الأربعة ستلعب في البداية ثلاث مباريات خارج أرضها في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وذكر بيان للاتحاد الآسيوي أنه يراقب الموقف عن قرب قبل أتخاذ قراره النهائي في المباريات الثلاث المتبقية.

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات انه سيتخذ أي إجراءات لحماية الرياضة والجمهور العام في ضوء انتشار الفيروس المميت.

ويبدأ موسم سباقات سيارات فورمولا1 بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي يوم 15 مارس، حيث يقام سباق الجائزة الكبرى الصيني في الفترة من 17 إلى 19 أبريل المقبل في شنغهاي هو السباق الرابع في الموسم.

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وذكر بيان أن الاتحاد الدولي للسيارات يراقب تطورات الموقف عن كثب مع السلطات المختصة و الأندية الأعضاء تحت توجيهات جيرارد سايلانت رئيس اللجنة الطبية.

وتم إلغاء سباقات كأس العالم للتزلج الألبي لاختبار منحدرات يانتشينج قبل دورة الألعاب الشتوية بكين 2022 مساء الأربعاء، بينما تم تأـجيل منافسات بطولة العالم لألعاب القوى في الصالات في نانجينج مارس 2021

وتم نقل التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في منافسات كرة القدم والسلة والملاكمة للسيدات خارج الصين.

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